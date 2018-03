Aggredita e rapinata nel suo locale: «Sono stati minuti di vero terrore»

Ha atteso l’orario di chiusura del bar, il “Caffè dello Sport” di piazza Molines a Giaveno, prima di entrare in azione, aggredendo e scaraventando a terra la titolare per poi rubare l’incasso di una settimana del locale. È successo sabato scorso, attorno alle 19. Il bandito ha approfittato di un cantiere adiacente al caffè bar.

Appena ha visto scendere le serrande, è passato dal retro, dove c’era un ingresso secondario. Ed è lì che ha trovato la titolare, Piera Silvetti, impegnata a mettere via i soldi della settimana lavorativa, circa 10mila euro tra incassi del bar, delle slot-machine e di tutte le giocate del circuito Sisal.

Il bandito – con il volto coperto da un passamontagna – l’ha afferrata da dietro all’altezza del collo e le ha puntato addosso un coltello: «Ora stai zitta e mi dai i soldi», cosa che è puntualmente avvenuta. Poi ha scaraventato la barista a terra e si è dato alla macchia. «Sono stati minuti di vero terrore – ha detto la donna ai carabinieri – Lui aveva l’accento dell’est. Ho avuto paura quando mi ha puntato quello che sembrava un coltello».

La donna è stata poi trasportata in ospedale, con l’ambulanza chiamata dalla figlia. Per lei una notte in ospedale a scopo precauzionale e una prognosi di dieci giorni per le ferite riportate. Ora sarà compito dei carabinieri della compagnia di Venaria trovare il responsabile. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di una persona molto esperta.