Aggrediti dai cani feroci si salvano saltando sul tetto della macchina

Paura in strada: aggrediti da un branco di cani feroci (sono pit bull?), si mettono in salvo in maniera rocambolesca. E’ quanto accade in questo video ripreso da una telecamera di sorveglianza. Nel filmato si nota un gruppo di persone, tra cui una comitiva di ragazzine, lottare con gli animali. Un uomo interviene e mette in salvo una delle ragazze facendole scudo con il proprio corpo e poi lanciandola letteralmente all’interno di un’auto mentre tutti gli altri si arrampicano sul tetto della vettura. E’ lui quello quello che ha la peggio. I cani, infatti, lo azzannano alle gambe.