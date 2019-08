Aggredito da due finti tecnici dell’Enel, il consigliere Leone finisce in ospedale

Aggredito da due finti tecnici dell’Enel. E’ la disavventura in cui è incappato un consigliere del M5S della circoscrizione 4 di Torino, Stefano Leone, preso a pugni in faccia da una coppia di giovani che, presentandosi a casa sua come addetti della società elettrica, volevano controllare il contatore del gas.

PRESO A PUGNI IN FACCIA E ALLA TESTA

L’esponente politico, colpito con pugni al volto ed alla testa, è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco: nell’aggressione, il consigliere pentastellato ha riportato ematomi e lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

EPISODIO DENUNCIATO ALLA POLIZIA

L’episodio, denunciato da Leone alla polizia e poi raccontato su Facebook, è avvenuto mercoledì 7 agosto intorno a mezzogiorno nel quartiere Barriera di Milano dove il consigliere pentastellato abita.



IL POST FACEBOOK

“Mi hanno suonato alla porta due ragazzi. Credo fossero procacciatori di contratti, ben vestiti e curati. Così gli ho aperto ma gli ho spiegato di non aver bisogno di nulla. I due, che avranno avuto circa 25 anni, non se ne sono andati. Anzi, mentre chiudevo la porta uno dei due ha messo un piede in mezzo alla porta per impedirmi di chiuderla. A quel punto sono uscito sul pianerottolo con loro chiudendomi la porta alle spalle e sono stato aggredito”.