Aggredito per il video, racconto shock del testimone: “L’hanno scagliato contro i cassonetti”

Il pestaggio del 43enne aggredito in via Chiesa della Salute per avere pubblicato un filmato sul frastuono sotto casa

“Ho assistito all’aggressione e sono intervenuto. Lo stavano picchiando, prendendo a calci e pugni. Un uomo l’ha sollevato e scagliato contro i cassonetti della spazzatura. Allora mi sono messo in mezzo, ho tentato di placare gli animi”. Così il giovane del Bangladesh che, ieri sera a Torino, ha soccorso il 43enne preso a calci e pugni in via Chiesa della Salute per avere pubblicato un video sul frastuono sotto casa.

AVEVA LA FACCIA SPORCA DI SANGUE

“Aveva la faccia tutta sporca di sangue. L’ho fatto entrare nel mio negozio. Chi l’ha picchiato e’ scappato. In tanti altri hanno visto la scena, ma nessuno si è fatto avanti”.