Aggredito sul suo pianerottolo: 54enne rischia la vita

E’ stato aggredito ieri sera, da tre persone, un 54enne residente a Pinerolo. Hanno suonato alla porta di casa sua e l’hanno colpito con calci e pugni per poi scappare. L’uomo, trasportato all’ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le cause del violento raid sono ancora da accertare.