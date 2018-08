Aggressione Daisy, Malagò: “La sua partecipazione agli Europei di atletica è a forte rischio”. Venerdì la decisione

E’ a forte rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica. A riferirlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Ho parlato oggi con il presidente della Fidal, Alfio Giomi. Mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio. Deve fare una dose massiccia di cortisone (vietato dall’antidoping) e malgrado ci sia la possibilità dell’esenzione la quantità è troppo elevata. Quello che è successo è un fatto estremamente grave”.

La campionessa di atletica italiana di origini nigeriane è stata ferita a un occhio dal lancio di un uovo da un’auto in corsa a Moncalieri, nella notte tra domenica e lunedì. Ieri la Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti: per gli inquirenti, al momento, non sono emersi altri elementi tali da far ipotizzare un’aggressione a sfondo razziale.

Proseguono, intanto, le indagini condotte dai carabinieri per individuare i responsabili dell’assurda “bravata”, con il coordinamento del pm Patrizia Caputo e con l’analisi di altri casi analoghi registrati negli ultimi giorni.

DAISY AL SINDACO DI MONCALIERI: “STO MEGLIO”

Daisy, che oggi si è sottoposta a una visita di controllo all’ospedale Oftalmico di Torino, ha scritto un sms al sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: “Sto meglio. Ho solo un po’ di dolore, ma è tutto ok”. Cerca di rincuorare tutti, l’atleta, costretta ad assumere una doppia dose di antibiotici e ‘tormentata’ dal mal di testa.

L’ALLENATRICE: NON PERDIAMO LA SPERANZA

Maria Marello, allenatrice di Daisy, ci crede ancora: “Stiamo compilando tutti i moduli per dimostrare che abbiamo preso il cortisone per motivi eccezionali. Rimaniamo positivi, non perdiamo la speranza. Daisy è una tosta e non molla”.

LA FIDAL: “VENERDI’ LA DECISIONE”

La Fidal, in una nota, fa sapere che “la decisione finale sulla partecipazione agli Europei dell’azzurra, che sarà presa venerdì mattina a Roma”. Viene riportata l’esito della visita oculistica di controllo sostenuta dall’atleta oggi a Torino: “L’atleta, visitata in data odierna dallo specialista oculista della Asl ‘Citta’ di Torino’, presenta abrasione ed edema retinico importante all’occhio sinistro post traumatico, trattata dallo specialista con terapia antibiotica e corticosteroidea per via locale e sistemica. Venerdì 3 agosto l’atleta eseguirà un controllo oculistico presso l’istituto di Medicina e Scienza dello Sport, al fine di valutare se le condizioni cliniche e la terapia in atto siano compatibili con la partecipazione agli Europei di Berlino”.