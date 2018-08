Aggressione Daisy, Malagò: “La sua partecipazione agli Europei di atletica è a forte rischio”

E’ a forte rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica. A riferirlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Ho parlato oggi con il presidente della Fidal, Alfio Giomi. Mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio. Deve fare una dose massiccia di cortisone e malgrado ci sia la possibilità dell’esenzione la quantità è troppo elevata. Quello che è successo è un fatto estremamente grave”.

La campionessa di atletica italiana di origini nigeriane è stata ferita a un occhio dal lancio di un uovo da un’auto in corsa a Moncalieri, nella notte tra domenica e lunedì. Ieri la Procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti: per gli inquirenti, al momento, non sono emersi altri elementi tali da far ipotizzare un’aggressione a sfondo razziale.

Proseguono, intanto, le indagini condotte dai carabinieri per individuare i responsabili dell’assurda “bravata”, con il coordinamento del pm Patrizia Caputo e con l’analisi di altri casi analoghi registrati negli ultimi giorni.