Aggressioni ai controllori dei bus, Ricca (Lega): “Dotiamoli di spray al peperoncino”

“Dotare gli assistenti alla clientela di Gtt di spray al peperoncino“. E’ la proposta choc avanzata alla giunta comunale di Torino dal capogruppo della Lega Fabrizio Ricca durante la discussione di una sua interpellanza sulle aggressioni ai controllori sui mezzi pubblici. “Vista l’escalation di aggressioni che sono stati costretti a subire negli ultimi mesi – osserva Ricca – ci sentiamo in dovere di dotare di sistemi adeguati chi giornalmente lavora sui quei mezzi. Una soluzione che potrebbe sicuramente dare piu’ sicurezza ai lavoratori e scongiurare le aggressioni”.

MEZZI PUBBLICI, DIBATTITO SULLA SICUREZZA

Sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici, in particolare relativo a episodi di intolleranza e discriminazione, è stata discussa anche una seconda interpellanza, presentata dalla capogruppo di Torino in Comune La Sinistra Eleonora Artesio. Alla consigliera, l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra ha risposto ricordando alcune iniziative in merito, fra cui attività di formazione per il personale viaggiante sul tema della mediazione dei conflitti, mentre l’assessore ai Diritti Marco Giusta ha annunciato che la Città sta predisponendo una campagna di sensibilizzazione in tema di razzismo che coinvolgerà anche i mezzi pubblici.