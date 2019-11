Agguato e pestaggio a giovani di destra: «Con spray urticante e calci in faccia»

Un pestaggio in piena regola quello subìto da Enrico C., 24 anni e da Francesco M. di 23, entrambi studenti universitari e militanti del gruppo “Aliud”, movimento contiguo a Fratelli d’Italia. Circondati e picchiati da sei sconosciuti, sono stati entrambi ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Martini e dimessi ieri in tarda mattinata, dopo una notte di cure. Ecchimosi ed ematomi per Enrico, il naso fratturato per Francesco. I due sono stati ascoltati ieri negli uffici della Digos che sulla vicenda ha avviato un’indagine. «Avevamo appena chiuso la sede, era circa mezzanotte – raccontano le due vittime – e siamo saliti in auto per andare a casa». Enrico era alla guida e si è fermato sotto l’abitazione dell’amico, ma attraverso lo specchietto retrovisore, ha notato un’Audi che li seguiva. «Fai in fretta», ha detto rivolto a Francesco. Invito che non è stato sufficiente per evitare l’aggressione.

