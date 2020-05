Agli eroi del Covid solo un’elemosina

La politica delle chiacchiere, comprese le medaglie conferite in diretta tivù ai “nuovi eroi della sanità” si scontra la cruda realtà dei fatti: 1 euro al giorno come indennità agli infermieri e ai professionisti che da mesi sono in prima linea contro il Covid. A dispetto pure dei quaranta martiri che dopo essersi contagiati nei reparti e tra i letti della terapia intensiva sono morti sul lavoro. Più di una beffa.

Una gigantesca castroneria di cui qualcuno in Regione addosserà la responsabilità ai soliti burocrati senza sangue nelle vene, ma che induce a pensare, ancora una volta, che su questa emergenza costata così cara anche negli affetti, in pochi ci abbiano messo la testa davvero. Ci aspettavamo un segno di riconoscenza, oltre che un doveroso contributo al rischio che questi eroi a parole sono chiamati ogni giorno ad affrontare nel loro incarico dei reparti Covid.

Un’indennità, come quella che si paga al cassiere di banca perché è il più esposto ai rapinatori. O a chi maneggia sostanze tossiche e pericolose. Ma un euro al giorno che sarà in busta paga a maggio fa montare la rabbia. Ma quali eroi, diciamocelo, se poi raschiando nella cassa meritano solo un caffè? E allora come dare torto al segretario del sindacato infermieri Claudio Delli Carri che accusa la Regione di aver scelto «la via della retorica degli elogi agli “eroi” in corsia per poi riconoscere una cifra ridicola» mentre in Piemonte si aspetta ancora l’accordo sugli incentivi a infermieri e professionisti della sanità.

Un ritardo che mortifica e soprattutto si scontra con l’attivismo di altri territori come per esempio la Toscana dove l’accordo è stato firmato il 7 aprile. Peccato che anche nel delicato tema della riconoscenza il Piemonte arrivi sempre ultimo.

fossati@cronacaqui.it