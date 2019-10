Agnelli lancia la Juve. «Ecco i 300 milioni per i CR7 del futuro»

Una pioggia di milioni sulla testa della Vecchia Signora. In mattinata il rinnovo biennale di Jeep mentre nel primo pomeriggio l’assemblea degli azionisti ha votato e deliberato l’aumento di capitale da 300 milioni: «Se era necessario per le nostre finanze? No – ha risposto il presidente Agnelli – ma servirà a proseguire nello sviluppo intrapreso da otto anni a questa parte». L’«anno zero» lo ha definito il numero uno della Juventus. Anno in cui entrano in cassa risorse fresche per provare ad andare a prendere quei club europei che stanno là davanti in Europa: «Il Manchester United, negli ultimi quattro o cinque anni, ha chiesto risorse agli azionisti per 450 milioni di sterline – ha spiegato Agnelli -.

