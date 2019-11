Agnelli premiato come “Torinese dell’anno”: «Juve società leader in Europa»

Importante riconoscimento per il patron bianconero

“Senza passione, piani ed investimenti, dieci anni fa la Juventus sarebbe rimasta solo un ricordo. Oggi, invece, è leader a livello europeo e dà lavoro a quasi 900 persone, il triplo del 2010″: così il presidente Andrea Agnelli alla consegna del premio di “Torinese dell’Anno”, riconosciutogli dalla Camera di Commercio questa mattina.

“IL PREMIO VA ALL’INTERO GRUPPO DI LAVORO”

Premiato per “la sua visione e la sua capacità imprenditoriale che gli hanno permesso di sviluppare la Juventus”, il patron bianconero ha poi continuato con il suo discorso: “Il premio non va alla singola persona, ma all’intero gruppo di lavoro, partito da un’idea semplice: Juventus uguale calcio. Ci si deve far guidare dall’individuazione e dal perseguimento delle priorità, prendendo delle decisioni.”