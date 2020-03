Agnelli sta con Zhang. «Priorità è la salute». Poi gaffe sull’Atalanta

Andrea Agnelli si è detto d’accordo con la decisione del governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite della Serie A nel prossimo mese. «Fa parte delle autorità assumere determinate decisioni, ai club spetta di rispettarle. La priorità – ha detto il presidente della Juventus – in questo momento deve essere la tutela pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus». «La posizione della Juventus è sempre stata quella di tutelare in prima battuta le comunità, perché il calcio ha un enorme impatto sociale – ha detto il numero uno bianconero -. È giusto che siano state le autorità a decidere come affrontare questa epidemia. Fa parte delle loro responsabilità ed è stato fatto con normative». Agnelli ha anche rivelato di essersi confrontato di recente anche con il presidente dell’Inter Steven Zhang a proposito dell’emergenza Coronavirus.«Due settimane abbiamo cenato assieme e avevamo lungamente discusso dell’epidemia in corso, in Cina e non solo.

