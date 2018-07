IL COLPO DEL SECOLO. Agnelli vola in Grecia da Ronaldo. Dalla Spagna: “Stasera sarà della Juve”

Il presidente del club bianconero a Navarino dall'asso portoghese: si rincorrono voci e suggestioni. Per 'Marca' e 'As' ormai è fatta

Andrea Agnelli vola da Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus è partito in mattinata da Pisa con un volo privato, con cui ha raggiunto Kalamata, nel Peloponneso, località a pochi km di distanza dal resort extralusso di Navarino dove l’asso portoghese sta sostenendo le sue vacanze dopo l’eliminazione al Mondiale con la sua nazionale.

Il presidente della Juventus è stato avvistato da un addetto all’aeroporto. Al suo fianco la compagna Deniz Alkalin, mentre nessun altro dirigente bianconero era in compagnia del presidente.

La circostanza alimenta voci e suggestioni. Dall’entourage di CR7 filtrano commenti possibilisti in merito a un possibile annuncio del trasferimento in bianconero già in giornata, anche se probabilmente bisognerà attendere prima la giunta direttiva del Real Madrid, in programma nelle prossime ore.

DALLA SPAGNA: “STASERA SARA’ DELLA JUVE”.

In Spagna danno ormai per certo l’affare. Secondo quanto riferiscono ‘Marca’ e ‘As’, il “Real Madrid accetterà l’offerta di 100 milioni”. “Manca solo l’annuncio ufficiale” (potrebbe arrivare in serata), ma il “trasferimento è chiuso”.