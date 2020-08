Agnellini uccisi nei boschi della Val di Susa: forse sbranati dai cani selvatici

E' accaduto in un alpeggio nel Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand

E’ di quindici agnellini morti ed uno gravemente ferito il bilancio di un raid di animali predatori avvenuto in un alpeggio a circa 1.200 metri d’altezza nel Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand in Val di Susa. Sul posto, per le indagini di rito, sono giunti i guardiaparco, i carabinieri forestali ed il veterinario dell’Asl. Dai primi accertamenti si tenderebbe ad escludere l’azione dei lupi.

AVVISTATI DUE GROSSI CANI NERI

I sospetti sarebbero caduti su due grossi cani neri, dal comportamento selvatico, avvistati nella zona di un crinale. Il gregge, a quanto accertato, era custodito da un pastore esperto all’interno di un recinto elettrificato, nel quale è stata individuata una falla in corrispondenza di un avvallamento. A guardia del bestiame era presente anche un cane di razza Pastore Maremmano, che di solito è un efficace deterrente per gli attacchi dei lupi.