Agricoltore picchia la compagna: arrestato

I due hanno litigato per la gestione dei loro due figli piccoli e l’agricoltore si è avventato sulla donna fratturandole il setto nasale

Ennesimo caso di gelosia morbosa che sfocia in violenza. I carabinieri della Stazione di Strambino hanno arrestato un agricoltore di 39 anni residente a Burolo per aver minacciato e percosso la compagna.

Proprio la donna qualche giorno precedente, in seguito ad uno scatto di ira dovuti alla gelosia di lui, aveva denunciato la situazione ai Carabinieri di Ivrea, divenuta ormai insostenibile. Ma pochi giorni dopo è successo ancora. I due hanno litigato per la gestione dei loro due figli piccoli e l’agricoltore si è avventato sulla donna picchiandola. Le urla della donna hanno fatto sì che i vicini chiamassero i carabinieri e la pattuglia di Strambino ha bloccato e arrestato l’uomo, sorpreso sulla porta di casa con la valigia, pronto alla fuga.

La donna è stata ricoverata all’ospedale per una frattura al setto nasale.