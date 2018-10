Agustina Gandolfo, il gol più bello di Lautaro Martinez

Agustina Gandolfo ha conquistato tutti. L’abbiamo vista zompettare e dimenarsi sugli spalti di San Siro per il primo gol italiano di Lautaro Martinez contro il Cagliari, dando conferma alle voci che la volevano legata sentimentalmente al nuovo attaccante dell‘Inter.

La bella modella e influencer argentina ha letteralmente bucato lo schermo, ancor più del fidanzato goleador, scatenando la caccia a immagini e foto hot che, per la verità, campeggiavano da tempo in bella mostra sul suo profilo Instagram.

Molto famosa in patria, la biondissima e fisicatissima influencer è pronta a spiccare il volo anche in Italia. Del resto, gli esempi da seguire sono numerosi e incoraggianti. Nel frattempo, tra un’esultanza e un tuffo in perizoma, la sua popolarità è in aumento.