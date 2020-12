È ai domiciliari, ma lascia l’abitazione e scende in strada: arrestato per evasione

Domenica, nel primo pomeriggio, gli agenti in servizio sulla volante del Commissariato Dora Vanchiglia transitando su corso Regina Margherita hanno visto uscire da un palazzo un soggetto marocchino, che si dirigeva verso il Rondò della Forca.

Non appena lo stesso ha notato la Volante ha fatto un dietro ront repentino ed è rientrato velocemente nello stabile. La cosa ha insospettito i poliziotti, che sono entrati nel palazzo e hanno trovato il soggetto intento a parlare con un’altra persona.

Alla vista degli agenti lo stesso ha cercato di fuggire su per le scale che portano ai piani superiori, ma è stato raggiunto e fermato. Si tratta di un 34enne marocchino, residente in quello stabile, pluripregiudicato per reati di natura predatoria; l’uomo risultava sottoposto da alcuni mesi alla misura degli arresti domiciliari. Pertanto, è stato arrestato per evasione.