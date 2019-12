Per aiutare gli anziani contro ladri e truffatori: «Parlerò nelle chiese»

In città i reati, nella loro totalità, calano e, rispetto allo scorso anno, segnano un -7%. Ma le truffe agli anziani, invece, continuano a segnare un incremento e, con lo spaccio di droga, rappresentano le maggiori criticità. Ne è convinto il questore di Torino Giuseppe De Matteis che spiega: «Ora possiamo contare su una banca dati dei truffatori attraverso una mappa georeferenziata dei reati che evidenzia una concentrazione degli episodi in alcuni quartieri della città».

Si chiama “progetto Medusa” e da quando è partito, a marzo 2018, ha consentito di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno. Qual’ è l’identikit di questi malviventi?

«La stretta contro le truffe agli anziani si concentra su malviventi che sono diventati veri professionisti del settore. Sono romeni, moldavi, italiani, nomadi di etnia sinti. Sono persone che noi controlliamo anche quando non li cogliamo sul fatto e gli elementi che raccogliamo alimentano questo database che sta tornando molto utile».

Come si possono individuare i truffatori anche quando le vittime, spesso anziane, non riescono a riconoscere chi ha portato via loro i ricordi di una vita?

«Aggredire il fenomeno delle truffe agli anziani è difficile, proprio perché spesso non si riesce a gestire le vittime come accade per altri tipi di reati. Ci sono difficoltà procedurali riguardo le condanne che con questo sistema abbiamo cercato di risolvere. Il piano prevede una collaborazione tra le volanti, impegnate nel lavoro di prevenzione, e le squadre investigative della squadra mobile».

Signor questore, sul sito web della polizia sono elencate le procedure da seguire e i comportamenti da adottare per evitare le truffe. Questi suggerimenti vengono seguiti?

«Purtroppo gli anziani non sono soliti navigare su Internet e i risultati che otteniamo attraverso questo canale sono minimi. Stiamo studiando nuove forme di comunicazione per raggiungere e offrire consigli utili agli anziani».

La comunicazione è strategica, verso quali canali vi state orientando?

«Premesso che la presenza sulle televisioni ha costi esorbitanti, credo che ci dovremo recare nei luoghi frequentati abitualmente dagli anziani e lì, parlare con loro. Penso ai circoli, alle bocciofile, alle parrocchie. Lo scorso anno i carabinieri hanno tentato l’esperimento di parlare alla gente durante la messa della domenica. Lo hanno fatto in provincia. Noi quest’anno lo potremmo fare nelle chiese della città».

Da quando il progetto “Medusa” è stato varato, però, risultati se ne sono visti.

«Certamente, i dati a nostra disposizione dicono che siamo sulla buona strada. Ma mi permetto di sottolineare come sia cresciuto il rapporto fiduciario tra le forze di polizia e gli anziani esposti alle truffe». Il questore mostra una lettera appena ricevuta da una pensionata ottantenne vittima di una truffa che loda l’intervento della polizia che, seppur non giunta in tempo per arrestare i malfattori, ha dimostrato, scrive la donna, «efficienza, cortesia e dedizione nel proteggere, aiutare e difendere anche noi anziani».