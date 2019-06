Aiuti per la colonia del parco: futuro incerto per 500 gatti

Il parco gatti di via Zanella, curato dall’associazione Gattagorà, necessita urgentemente di un intervento di messa in sicurezza. Il maltempo di venerdì, che si è abbattuto sulla periferia nord, ha devastato anche la struttura del parco Colletta. A raccontare i problemi della casa dei mici del quartiere Regio Parco sono proprio le volontarie che ogni giorno danno fondo a tutte le loro energie per sfamare gli amici a quattro zampe. Addirittura 500 quelli accasati alle spalle del cimitero Monumentale che rischiano, un domani, di perdere la loro unica dimora.

«Siamo disperati – racconta Gabriella Torgaro, presidente dell’associazione -. Non riusciamo più ad andare avanti e l’ultimo temporale ci ha distrutto anche le tettoie, allagando il parco gatti. Piovesse di nuovo sarebbe un vero disastro, abbiamo già perso due amici a quattro zampe». Animali, dunque, che non riescono proprio a trovare pace. Nonostante la bellissima collocazione nel verde della Colletta. «Servono volontari e aiuti economici – continua Gabriella – per ripristinare le tettoie e dar da mangiare ai cinquecento gatti». L’associazione Gattagorà, inoltre, ha debiti per 7mila euro con i veterinari e non sa più dove prendere i soldi per fronteggiare i continui abbandoni. Senza contare le disinfestazioni e i trattamenti sanitari dei mici.

Per informazioni ed eventuali adozioni si può chiamare il numero di telefono di Gabriella 334.5261428 o di Manuela 339.3011947, chiamando solo via WhatsApp. In alternativa è possibile scrivere via mail all’indirizzo di posta elettronica associazione.gattagora@gmail.com.