Aiuto, c’è un tizio che cammina sull’orlo del burrone: il pullman rischia di precipitare

Il conducente manovra a destra per non investire il pedone, ma le ruote scivolano e solo per miracolo il bus non piomba nel precipizio!!

Che ci fa quel tizio sull’orlo del burrone? Siamo su un passo di montagna: la strada è sterrata. Di punto in bianco, ecco sbucare un pullman di quelli turistici: il veicolo affronta la strada in discesa quando, giunto in curva, ecco imbattersi in quel viandante isolato. Il conducente manovra a destra per non investire il pedone, ma le ruote scivolano sul terreno e solo per miracolo il bus non finisce nel precipizio!!