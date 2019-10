“Aiuto, correte! Mio marito vuole accoltellarmi”, ma erano tutti e due ubriachi. Denunciati

L'intervento dei carabinieri in uno stabile di via Santhià. La donna, al telefono, aveva raccontato di essere stata minacciata dal compagno, ma non era vero

L’allarme è scattato con una telefonata, la notte scorsa. “Correte, mio marito ha un coltello in mano. Vuole colpirmi” ha spiegato una donna dall’altro capo della cornetta. E così, in men che non si dica, i carabinieri si sono precipitati sul posto, un appartamento di via Santhià, a Nichelino, per sedare quella che, “a prima vista”, sembrava una classica lite familiare sull’orlo di degenerare in qualcosa di terribile.

DENUNCIATI MARITO E MOGLIE

Tuttavia, una volta entrati nell’appartamento da cui era partita la segnalazione, i militari del locale distaccamento dell’Arma hanno scoperto l’arcano: nulla di quanto, poco prima, raccontato dalla presunta vittima al telefono, era vero. All’opposto, marito e moglie erano entrambi ubriachi. E in giro non c’era nessuna minaccia e nessun coltello pronto per essere “sferrato”. Morale della favola: ai carabinieri non è rimasto altro da fare altro che denunciare i due coniugi per procurato allarme.