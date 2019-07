«Aiuto, mia figlia ha bisogno di cure». E porta via 450mila euro a due anziani

Ha truffato due anziani della provincia di Monza e Brianza per anni, estorcendogli somme di denaro per 450mila euro e riuscendo, addirittura, a farsi lasciare una casa in eredità facendola intestare alla figlia. Un gioco sporco che andava avanti da sei anni. Fino a quando ieri, è stata arrestata con l’accusa di riciclaggio e circonvenzione di incapace aggravata e continuata.

È così che i carabinieri della compagnia di Seregno (MB), in collaborazione con i colleghi di Carignano, hanno messo fine alla truffa perpetrata da “Olga” (così si faceva chiamare), una pregiudicata macedone residente a Carignano, in una roulotte collocata lungo la circonvallazione che collega il paese a Carmagnola. Secondo quanto appurato dai militari dell’Arma, la truffatrice avrebbe prima circuito una vedova di 72 anni, senza figli, e poi un suo amico, un pensionato di 76. Dalla prima avrebbe ricevuto 300mila euro a partire dal 2013, derivanti anche dalla vendita di una casa, mentre dal suo conoscente aveva ottenuto altri 150mila euro, prelevati in banca con cadenza settimanale da due anni a questa parte, senza che nessuno si insospettisse o segnalasse quanto stava accadendo.

La macedone si era avvicinata alla signora con la scusa di farsi offrire un bicchiere d’acqua, poi aveva cominciato a raccontarle delle sue vicende personali e familiari, delle sue difficoltà economiche. Aveva inventato di aver bisogno di soldi perché la figlia, gravemente malata, avrebbe dovuto affrontare un’importante e costosa operazione chirurgica con cui i medici le avrebbero salvato la vita. Parole con cui, lentamente, ha fatto breccia nel cuore dei due anziani carpendone la buona fede e inducendoli a versarle sistematicamente somme di denaro. Un piano ben congegnato, che ha fatto leva sui buoni sentimenti dei due anziani. Perpetrato lontano da Carignano, evidentemente per evitare che qualcuno potesse riconoscerla. A far partire l’inchiesta infatti è stata la segnalazione del medico di famiglia della pensionata a cui, nel maggio scorso, la vedova aveva raccontato di aver donato dei soldi a una “madre in difficoltà”. Ma il suo comportamento era strano, sotto tono: al medico tanto è bastato per capire che qualcosa non andava e segnalare la situazione alle autorità.

Secondo quanto emerso, la truffatrice era anche riuscita a convincere uno dei due anziani a lasciare la sua casa in eredità alla figlia in un testamento che è stato fortunatamente annullato dai carabinieri. Ora, “Olga” si trova in carcere a Torino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza.