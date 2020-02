Perdite dal soffitto, secchi posizionati in tutta la stanza: com'è possibile essere ricoverati in queste condizioni?

Pioggia a catinelle dal soffitto, infiltrazioni ovunque. E, soprattutto, secchi posizionati in ogni angolo della stanza per raccogliere l’acqua che si insinua con facilità all’interno della stessa.

Sono immagini che indignano quelle riprese e diffuse da un malato ricoverato in una stanza d’ospedale che dovrebbe essere dichiarata inagibile. Ma come si fa a essere curati in certe condizioni estreme?