Una lite tra vicini rischia di finire in tragedia a Caluso, nel Torinese. Sì, perché, a causa di un debito non saldato (la vittima non avrebbe pagato alcuni videogiochi), un 28enne ha aizzato il suo pitbull contro il vicino, che ha riportato varie ferite un braccio.

Il cane ha poi aggredito anche i carabinieri di Chivasso, che hanno arrestato il giovane con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.