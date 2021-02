Torino: consumano al bar oltre l’orario di chiusura, dodici clienti sanzionati

Locale di via Martorelli chiuso per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Uno dei clienti, 23enne marocchino, trovato in possesso di droga

Dodici clienti sanzionati in un bar di via Martorelli a Torino per il mancato rispetto delle norme anti Covid: erano tutti seduti ai tavoli, ben oltre le 19 e quindi oltre l’orario di chiusura previsto dal Dpcm.

Uno degli avventori, un 23enne marocchino, non aveva solo violato le norme anti Covid: con sé, in tasca, aveva infatti 23 grammi di hashish. Per lui, quindi, è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Oltre alle sanzioni per il resto dei clienti, il locale è stato anche chiuso per 5 giorni.