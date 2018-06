Al bar senza pagare, ruba un distributore di noccioline e scappa. Acciuffato da un cliente

Gli agenti del commissariato San Donato hanno arrestato un cittadino romeno di 36 anni con l’accusa di rapina. L’uomo era entrato in un bar di via Borgone a Torino, in compagnia di un’altra persona. Dopo aver fatto delle consumazioni si è avvicinato alla cassa ma invece di pagare si è impossessato del distributore di noccioline ed è fuggito via.

FERMATO DA UN CLIENTE

A quel punto, uno dei clienti del bar si è lanciato al suo inseguimento e lo ha fermato, nonostante i colpi infertigli dal fuggitivo (nel tentativo di darsela a gambe), consegnandolo poi agli agenti (nel frattempo allertati e fatti giungere sul posto). Nel corso della colluttazione l’inseguitore è rimasto lievemente ferito. Nel frattempo l’uomo che s trovava in compagnia del malvivente è riuscito a dileguarsi.