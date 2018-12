Al campo nomadi per sequestrare camper: in 50 si oppongono

Il veicolo sarebbe stato ottenuto in seguito ad una truffa e non completamente pagato

Si presentano al campo nomadi per sequestrare un camper e trovano un gruppo di cinquanta persone (tutte di etnia sinti) che tentano di impedire il provvedimento.

È accaduto ai carabinieri della stazione di Carmagnola, che si sono recati nell’area di via Cappellino per mettere i sigilli al mezzo, del valore di 70mila euro, che sarebbe stato ottenuto tramite truffa e non completamente pagato. Nel corso della protesta una donna è salita sul camper insieme al figlio piccolo per tentare di fuggire, evitando così il sequestro.

Alla fine i militari sono riusciti a farla ragionare e lo hanno portato via.