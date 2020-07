Al campo rom tornano i roghi. Barriera Lanzo sulle barricate

La colonna di fumo che si alza in cielo invade sia la tangenziale che le abitazioni vicine. Chi abita oltre il fiume Stura pensava di aver dimenticato quest’incubo. E invece ecco una nuova, indesiderata puntata. Perché i roghi tossici dal campo nomadi di strada Aeroporto, purtroppo, continuano.

A immortalarli, gli automobilisti che transitavano in tangenziale nord e i residenti di zona Lanzo. Fumo nero così alto che si poteva vedere anche dalle case di Borgaro e Caselle. Un fenomeno che sembrava essersi interrotto lo scorso aprile. E se è vero che i numeri del passato per fortuna sono lontani – dieci anni fa si contava un rogo al giorno – la ricomparsa dei fumi tossici dagli accampamenti rom non può far dormire sonni tranquilli.

