Al campo sportivo concerti e film. «Tornano gli eventi dopo il virus»

Ogni sera concerti, spettacoli, film, partite di serie A per 200 persone: così Chieri prova a “battere” il coronavirus.

Il progetto s’intitola “Sans-in” ed è presentato da ChieriSport ’97, l’associazione che gestisce il centro sportivo comunale San Silvestro. Si è accordata con una serie di altre realtà, a partire da organizzatori di eventi come Freedom events ed Enrico Piva, dj chierese noto come “The Taste”: così hanno creato un cartellone di serate che partiranno mercoledì 17 giugno e continueranno fino al 12 settembre.

All’inaugurazione verrà proiettata la finale di Coppa Italia di calcio, il giorno dopo si potrà assistere al film “GGG – Il Grande Gigante Gentile”. Poi dj set il venerdì e Festa della Birra il sabato, con concerti e spettacoli teatrali dalla settimana successiva. «L’idea è avere qualcosa ogni sera, offrendo anche un servizio bar – presenta Piva, direttore artistico della manifestazione – L’ingresso sarà sempre gratuito, in alcuni casi ci sarà la consumazione obbligatoria».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++