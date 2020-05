Al Colle il ricordo del Grande Torino con “CronacaQui”. Oggi in edicola in regalo il poster degli immortali

La pandemia non ha fermato il ricordo, anzi, lo ha rafforzato. Perché il Grande Torino, scomparso tragicamente il 4 maggio di 71 anni fa, continua a far battere il cuore di centinaia di migliaia di tifosi granata – e non solo – sparsi per tutto lo Stivale. CronacaQui, a nome di tutti i torinesi, non solo tifosi, ha voluto tributare a questi giovani eroi, nostri gloriosi concittadini, un omaggio floreale in un momento così particolare in cui la nostra Torino riprova a vivere la normalità dell’impegno e del lavoro.

LA COMMEMORAZIONE

Il Torino non è voluto mancare nel giorno della memoria: con grande discrezione, attorno alle 11.30, ha ricordato quei ragazzi, periti in quell’immane tragedia che sconvolse l’Italia tutta, salendo sul Colle. Blindato, più che mai, una cerimonia che ha visto la partecipazione di pochi intimi. I parenti stretti di quella squadra: Franco Ossola, la signora Susanna Egri, la famiglia Gabetto. Poi l’arrivo della corona di fiori della società granata, preceduta da quella del nostro giornale. Insieme al nostro direttore e al responsabile dello sport di CronacaQui, erano presenti anche i massimi dirigenti del Toro, il presidente Cairo e il direttore generale granata Comi. Per una cerimonia semplice, fatta di mascherine, guanti in lattice. Tutti rigorosamente distanti fisicamente uno dall’altro ma uniti nel ricordo degli Invincibili.

LA PREGHIERA

Poco più di cinque minuti di preghiera, guidata dal cappellano granata don Robella. La benedizione della lapide là dove sono incisi i 31 nomi delle persone che perirono in quello schianto: calciatori, tecnico ma anche i giornalisti e i membri dell’equipaggio. Chi non è voluta mancare, ieri, è stata Susanna Egri, ballerina di fama mondiale, ma prima di tutto figlia del grande tecnico Egri Erbestein, colui che plasmò il Grande Torino con le sue innovazioni tattiche. «Vedete? – ha detto mentre apriva la sua borsa, scoperchiando i ricordi di giovane ragazza di 23 anni -. Questa bambola era dentro quell’aereo, l’ho ritrovata nella valigia di mio padre: me l’aveva comprata durante quella trasferta». «Quel giorno io ero già adulta – ha aggiunto -. Quel giorno di 71 anni fa fu un disastro per lo sport italiano e soprattutto per me. Singolare e simbolico, invece, che oggi, sia il giorno della rinascita per la nostra società. Il giorno in cui comincia la “Fase 2” con grande responsabilità da parte di tutti».

LE PAROLE DI CAIRO

«Quella squadra diede un senso di riscossa a tutta l’Italia, anche a chi non tifava granata. È rimasto un patrimonio di tutti .Oggi comincia la Fase 2, speriamo che sia un giorno di ripartenza e rinascita – ha detto Cairo -. Tutto va fatto con prudenza, il contagio è ancora importante e non siamo fuori dai problemi. Dobbiamo stare con la guardia alta. La ripartenza in un giorno come questo è un qualcosa di simbolico». Sulla ripartenza: «Il calcio deve ripartire, ma in sicurezza: non è giusto mettere a repentaglio la salute dei giocatori o di chi è intorno alla squadra. E tutto va fatto in grande sicurezza, vanno approvati dei protocolli affidabili sia per gli allenamenti che per le partite. Ora è importante pensare anche alla prossima stagione».