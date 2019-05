Al Giro d’Italia la protesta della sanità privata piemontese

“Dal 2007 – si legge in un comunicato – i lavoratori e le lavoratrici della sanità privata attendono che venga loro rinnovato il contratto nazionale ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Private) e, dopo un anno di apertura del negoziato nazionale, non si è ancora raggiunta l’intesa. Questa situazione è inaccettabile, dopo ben 12 anni di vuoto contrattuale lavoratori e lavoratrici vedono calare non solo il potere di acquisto delle loro retribuzioni ma anche il proliferarsi di contratti che hanno abbassato diritti e salari”.