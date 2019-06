Al Kogin’s Club il piacere dei concerti in riva al Po

Sono ancora freschi i ricordi dei concerti al chiaro di luna sulle rive del Po del Fringe, la costola “in” del Torino Jazz Festival che nacque proprio a cielo aperto. E, questa estate, si possono rivivere le stesse emozioni suscitate dalla musica dei concerti dal vivo, grazie ai live che ogni giovedì sera si tengono presso il Kogin’s Club di corso Sicilia 6, uno dei locali più suggestivi del lungo Po che ha riscoperto il piacere degli eventi sul fiume.

A esibirsi in occasione dell’”ape che balla”, così è stato ribattezzato l’appuntamento organizzato da Roberto Di Crescenzo, sono Alex Vaudano e Robertina. Vaudano è noto in città come pianista e turnista. Dal 90 al 96 ha suonato nei locali più famosi Italiani accompagnando tanti artisti come Lisa Hunt, Fausto Leali, Fiordaliso, Francesco Nuti e molti altri.

Dal ‘97 è anche chitarrista, cantante e direttore artistico attivo in ogni ambito che riguardi la musica dal vivo sul territorio torinese. Come cantautore ha da poco pubblicato il singolo “Siamo questo” con lo pseudonimo di Fargo. In programma per cantare e ballare tanti brani del repertorio italiano e inglese.

Ma la notte non finirà mai, perché fino a tardi si ballerà con la musica del dj set firmato Andrea Lazzari. In programma anche apericena a buffet a 12 euro comprensivi di una consumazione. Possibilità di apericena servito al tavolo a 18 euro a persona consumazione compresa.