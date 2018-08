Al Maria Vittoria torna l’agopuntura in ginecologia: tecniche senza aghi per i neonati

Una importante novità è pronta al debutto presso il dipartimento Materno Infantile della Asl Città di Torino: si tratta dell’agopuntura in ginecologia e in particolare di una nuova tecnica senza aghi per neonati critici che sta per entrare in scena all‘ospedale Maria Vittoria.

Da settembre torna nella struttura l’agopuntura che, per la prima volta in Piemonte, viene proposta anche in versione non invasiva per i bimbi ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale diretta da Patrizia Savant Levet.

Sin dagli anni 60 l’agopuntura è una storica eccellenza dell’ospedale Maria Vittoria e l’apposito servizio fu praticato fino al 1996, prima di essere sospeso per mancanza di personale interno dedicato.

Ora l’atteso ritorno con l’attività di digitopressione sui punti di agopuntura, metodica non invasiva chiamata anche “agopuntura senza aghi”, rivolta in via specifica ai neonati ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale, e con quella di agopuntura vera e propria, rivolta inizialmente alle donne ricoverate nel reparto di Ginecologia e Ostetricia.