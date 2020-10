Al mercato di piazza della Repubblica con 50 chili di carne tagliata a pezzi stipata nel trolley

L'uomo, un nigeriano, non ha fornito alcuna spiegazione sul contenuto della valigia. Denunciato, sarà espulso dall'Italia

Questa mattina, durante un servizio ordinario di vigilanza e controllo nel mercato di piazza della Repubblica, gli agenti del comando di Porta Palazzo della polizia municipale di Torino hanno notato la presenza di un individuo che, con un trolley, si aggirava con fare sospetto tra i banchi di vendita del mercato coperto V Alimentare.

GLI AGENTI ENTRANO IN AZIONE

Dopo aver osservato per qualche minuto gli spostamenti da un banco all’altro senza riscontrarne un apparente motivo, gli agenti hanno deciso di fermare l’uomo per un controllo di routine.

IL TROLLEY ERA PIENO DI CARNE

L’apertura del trolley, su richiesta dei “civich“, ha portato alla luce 50 chilogrammi di carne di bovino tagliata a pezzi, avvolta in sacchetti di plastica, di cui una parte essiccata senza che nulla potesse farne capire la provenienza.

LA MERCE SARA’ DISTRUTTA

L’uomo, un cittadino di nazionalità nigeriana, non ha fornito alcuna spiegazione sul contenuto della valigia e gli agenti hanno posto sotto sequestro giudiziario la merce in attesa della distruzione.

IL NIGERIANO E’ STATO DENUNCIATO

L’extracomunitario, risultato irregolare sul territorio nazionale, già oggetto di un provvedimento di espulsione, è stato denunciato ai sensi dell’art 5 lett. b Legge 283/62 per la cattiva conservazione di alimenti e per l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso nel 2018.

L’UOMO SARA’ ESPULSO

Sono in corso indagini per capire la provenienza e la destinazione finale della carne contenuta nella valigia. L’uomo dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.