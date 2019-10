Al mercato solo due banchi. «Continuare non ha senso»

Erano 43 banchi, una volta. Nemmeno troppi anni fa. Oggi, sono rimasti in due, e nemmeno tutti i giorni. È inutile girarci intorno: fossimo in America, dovremmo chiamare quello di via Michele Rua un ghost market, mercato fantasma.

Sembra incredibile che i “superstiti” resistano ancora. Ma lo fanno per i residenti, perché ci credono. E perché non c’è alternativa: «Abbiamo chiesto di essere spostati in corso Brunelleschi, ci hanno risposto che non è possibile», spiega dal banco della frutta e della verdura Francesco Bronti. Gli ambulanti sono andati in Comune, hanno avuto un incontro lo scorso giugno al quale non è stato dato seguito. Sono ancora in attesa di risposte. Nel mentre, lavorano con problemi di ogni tipo. In compenso, hanno ottenuto uno scorporo del 30 per cento della tassa sull’immondizia. Un affarone: «In pratica, risparmio 1 euro e 80 centesimi al giorno» lamenta Francesco, che il lunedì è solo. L’unico banco.

L’aspetto di questo mercato è surreale: se non ci fossero gli stalli delimitati dalla vernice bianca per terra, si stenterebbe a credere che questo un tempo fosse stato il mercato di borgata Paradiso. Supermercati e crisi economica lo hanno messo in ginocchio. A questo punto, gli ambulanti chiedono che il Comune si ritiri la regalia dello sconto-fantasma e almeno ripristini la pulizia del plateatico, perché ad oggi sono i mercatali che devono provvedere. In autonomia, perdendo un’ora al giorno. La domanda – legittima – che ci si può porre è: perché continuare? Se la pongono anche loro, che resistono eroicamente. Il Comune dovrebbe dar loro una medaglia. O almeno introdurre dei ticket più bassi, perché davvero 25 euro giornalieri sono inconcepibili in un mercato dove sì e no si raggranellano pochi spiccioli. «Noi – conclude Francesco – non vogliamo andarcene. Non molliamo. Ma il Comune deve aiutarci. Perché continuare così non ha senso».