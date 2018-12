Al Museo Egizio di Torino “Formule magiche, storie e incantesimi sulle sponde del Nilo”

Un percorso guidato propone ai visitatori una scelta intrigante di oggetti della collezione, non appariscenti ma capaci di custodire segretamente un'antica e profonda sapienza

Al Museo Egizio di Torino alla ricerca dei segreti e delle storie di maghi ultracentenari. Mercoledì 26, venerdì 28 e domenica 30 dicembre, alle ore 10,10, il Museo Egizio organizza la visita guidata “Formule magiche, storie e incantesimi sulle sponde del Nilo“. Un percorso guidato inusuale propone ai giovani visitatori una scelta intrigante di oggetti della collezione, non appariscenti ma capaci di custodire segretamente un’antica e profonda sapienza.

STORIE DI MAGHI ULTRACENTENARI

Basta imparare a riconoscerli e a dedicare loro un pizzico di attenzione e si verrà a conoscenza di storie di maghi ultracentenari capaci di prodigi sorprendenti, come trasformare una tavoletta di cera in uno spietato coccodrillo, aprire le acque di un lago oppure riportare magicamente in vita animali dal capo mozzato. Le famiglie hanno l’occasione di ascoltare storie e testimonianze materiali poco note, immersi nella millenaria e affascinante dimensione magica egizia.