Al Palalpitour la favola di Ultimo [LE FOTO]

PalaAlpitour completamente sold out. Letteralmente preso d’assalto questa sera per la tappa torinese del “Colpa delle favole” tour con cui Ultimo sta girando i palazzetti italiani. Tutti esauriti così come lo Stadio Olimpico di Roma tutto per lui il 4 luglio prossimo.

Ad aprire il live “Colpa delle favole”, “Aperitivo grezzo”, “Quando fuori piove” è ancora “Il ballo delle incertezze”, “I tuoi particolari” e tanti altri brani del repertorio già ricco del cantautore romano vincitore di Sanremo Giovani 2018. Niccolò Moriconi si è presentato sul palco alle 21 e 20: maglietta, occhialini rotondi e via per un bagno di calore, tra telefonini illuminati ed emozioni.