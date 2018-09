Al parco Ruffini torna il Luna Park: «Riparte la stagione delle giostre»

IL FATTO Tutto pronto per il divertimento di grandi e piccoli con sconti e promozioni per le scuole

Poche storie, che siano “autoscontri” mozzafiato o le mitiche “catene”, sono la gioia di grandi e bambini, poche storie. Le giostre tornano al parco Ruffini e ricomincia così la grande stagione del divertimento. Quello più genuino, quello del Luna Park. Una giornata da passare con gli amici o con la famiglia, anche solo per il piacere di una passeggiata tra le attrazioni e le bancarelle: da oggi e fino al 30 settembre non ci sono ragioni valide per non attraversare viale Piaggia a Borgo San Paolo ed emozionarsi così tra luci e colori. La magia dei caroselli, i chioschetti con delizie dolci e salate. I giochi per i bambini e quelli per gli adulti, l’ottovolante e lo scivolo “taboga”, il tiro a segno, le rotonde a premio e i labirinti di specchi. Ce n’è per tutti, insomma.

«È tutto pronto» conferma il cavalier Massimo Piccaluga, presidente dell’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti. «Come da tradizione, dopo la pausa primaverile e estiva, al parco Ruffini si riapre la stagione dei Luna Park» sottolinea Piccaluga, sfogliando il lungo calendario che dalla fine dell’estate arriva all’inverno inoltrato. Nel mese di ottobre, infatti, il parco dei divertimenti si sposterà alla Pellerina per poi aprire la strada al tradizionale Natale in Giostra e al Carlevè ‘d Turin nel mese di febbraio. Quella del parco Ruffini, però, sembra davvero un’occasione da non perdere, specie il martedì quando tutte le giostre e le attrazioni saranno accessibili al prezzo popolare di 1 euro, senza dimenticare la grande promozione per gli studenti di Borgo San Paolo, Cenisia e Cit Turin.

«Tutti gli studenti delle scuole materne, elementari e medie della Circoscrizione Tre saranno invitati a visitare il Luna Park attraverso la distribuzione di apposite tessere che saranno consegnate alle scuole» spiega il cavalier Piccaluga. «Queste avranno valore il venerdì e il sabato successivo alla riapertura delle scuole e quelli della settimana successiva». Un’importante stimolo al divertimento dei più piccoli e un’occasione per condividerlo insieme a parenti, amici e compagni di scuola. «Non è un caso» chiosa Piccaluga. «L’attività degli spettacoli viaggianti è riconosciuta dalla legge, del resto, con una precisa funzione sociale: un momento di aggregazione per le famiglie in uno spazio di divertimento pubblico e aperto a tutti».