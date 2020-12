Al Regina Margherita arrivano i Babbi Natale di cioccolato

I doni al personale della Fondazione Forma e di Boella&Sorrisi potranno essere acquistati in piazza Polonia: ricavato in beneficenza

Una dolce sorpresa per il personale dell’Infantile. Un gesto importante in questo Natale, regalare una dolce attenzione anche al personale dei vari reparti e servizi. Non il Babbo Natale rosso con barba bianca che siamo abituati a vedere in piazza Polonia ma un Santa Claus di cioccolato donato a ciascun reparto.

I Babbi Natale di cioccolato potranno anche essere acquistati presso le due casette di legno di Fondazione Forma, in piazza Polonia. Il ricavato delle donazioni spontanee e dei regali proposti da Forma sarà destinato a sostenere il progetto di ristrutturazione del Reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita.

L’iniziativa è stata organizzata da Fondazione Forma con il sostegno della Fabbrica di Cioccolato Boella&Sorrisi. “Natale non è Natale se non si condivide un po’ di dolcezza e gioia, e crediamo che sia proprio questo il senso più profondo del nostro lavoro: riuscire a donare una parentesi di benessere attraverso le nostre creazioni artigiane” spiegano Elena Boella e Stefano Silvola, titolari della storica Cioccolateria torinese Boella&Sorrisi che ha creato i Babbi Natale di cioccolato donati alla Fondazione Forma.

“Per questo Natale 2020, così complicato per tutti, abbiamo pensato di dare un sostegno alla Fondazione Forma attraverso uno dei nostri prodotti natalizi più classici, il Babbo Natale di cioccolato nelle due versioni fondente e al latte, che per l’occasione si è fatto extralarge usando uno stampo speciale da 30 centimetri. È nato così un piccolo esercito di dolci soldatini che speriamo portino un po’ di buonumore ai tanti medici e operatori sanitari dell’Ospedale Regina Margherita, dediti senza sosta alla cura dei nostri bambini. Gli stessi Babbi Natale saranno in vendita presso le casette natalizie di Forma in piazza Polonia e presso il nostro store di via Poliziano 54, per una raccolta fondi a favore delle Fondazione” (Boella&Sorrisi)”.

“Ringraziamo anche questa volta chi aiuta con tanto entusiasmo la nostra fondazione e quindi i piccoli del Regina Margherita, portando dolcezza e allegria e sostenendo i nostri progetti” dichiara Fondazione Forma.