AL RISTORANTE IL CAVALIERE RICETTE DI PESCE FRESCHISSIMO COME OPERE D’ARTE. OTTIMA LA PIZZA

Ha cambiato il suo look il ristorante “Il Cavaliere”, ma non la sua filosofia che l’accompagna da quando Roberto Carratello porta avanti con passione e dedizione la sua squadra di infaticabili aiutanti. Accanto a lui oggi c’è il figlio Andrea che lo segue con tanta dedizione.

Siamo in via Mosso 8, a Torino, in zona Parella,a due passi da piazza Massaua. Il ristorante è raggiungibile comodamente anche con la metropolitana.

Tradizione unita sapientemente a maestria esaltano gli arrivi giornalieri di pesce fresco. <Con astice, granchio, branzino, tonno, salmone, pesce spada, gamberoni, ostriche e ricciole realizziamo vari piatti: dai primi, antipasti, fritture, alle grigliate. Le ricette classiche sono intramontabili ma sono rivisitate quanto basta per lasciare sempre l’impronta autentica della tradizione> spiega Andrea. La pasta è una specialità artigianale, è proposta settimanalmente con ricette nuove in base agli arrivi e alle stagioni: abbinati a ragù di pesce, i primi diventano un vero capolavoro di gusto.

Tante proposte per chi ama la carne e ricette pensate anche per i palati vegetariani. E a pranzo il menù è fisso e partire da 7 euro.

La pizza dagli impasti classici, ha lunga lievitazione: è proposta al mattone e al tegamino, ha sapori tradizionali ma anche nuovi e sfiziosi. Non manca la farinata classica e farcita, così sono accontentati davvero tutti.

Aperto 7 giorni su 7 (011.7732305).

Liliana Carbone