Al Santa Croce di Moncalieri sono nati sette bimbi in dieci ore

Cecilia, Mia Efe, Elisa, Giulio, Abaerrahmane, Edoardo ed Elias; sono questi i nomi dei sette bambini nati in poco meno di dieci ore, tra le 21.22 e le 6.23, a Moncalieri presso l’Ospedale Santa Croce, nel reparto diretto dal primario Antonio Marra. Un evento raro in una città come quella piemontese, così come nel resto del territorio italiano, che conta un calo demografico vistoso, pari al 20% su base annua.

Un evento inaspettato che ha costretto i sanitari a cercare culle per ospitare i sette nuovi nati ma anche costringendo ad un vero e proprio tour de force tutto il personale del reparto, che ha comunque affrontato i lieti eventi con gioia e professionalità. Al Santa Croce, dicono i sanitari, nascono non più di due bambini al giorno per un totale di circa mille l’anno.