Al supermercato per rubare trucchi e rossetti: tre arresti a Madonna di Campagna

Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Madonna di Campagna sono intervenuti presso un supermercato di corso Mortara, dove l’addetto alla sicurezza stava trattenendo tre autori di furto, un uomo e due donne di origine peruviana rispettivamente di 45, 25 e 39 anni.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti di aver visto i tre individui dirigersi verso il reparto dei cosmetici. Una volta lì, due hanno fatto da “palo” alla terza persona che, indisturbata, ha estratto la merce dal proprio imballaggio e, dopo essersi liberata delle confezioni al di sotto degli scaffali, ha nascosto i trucchi nella borsa. Terminata l’azione, i tre si sono divisi.

L’uomo è passato dalle casse acquistando del cibo per cani, la complice comprando fazzoletti e carta igienica mentre la 25enne con i cosmetici al seguito ha oltrepassato le barriere senza pagare nulla. Il vigilante ha bloccato la compagnia prima che riuscisse ad allontanarsi, allertando nel frattempo le forze dell’ordine.

Sottoposta a perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di sei rossetti, tre mascara, uno spazzolino da denti e una forbice, utilizzata verosimilmente per danneggiare le confezioni, per oltre 100 euro di valore. Durante il controllo gli agenti hanno trovato anche un’ulteriore busta contenente 70 euro di articoli di abbigliamento per bambini trafugati da un altro esercizio commerciale.

I tre, con precedenti di Polizia, sono stati arrestati per furto. Denunciata, inoltre, la 39enne in quanto risultata irregolare sul territorio nazionale dallo scorso mese di gennaio.