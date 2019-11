Al via tra “Jojo Rabbit” e il cocktail party

Un red carpet lungo due giorni per l’inizio della 37esima edizione del Torino Film Festival intorno alla quale da ieri sera, appunto, si è stretto l’intero sistema cinema italiano in segno di affetto verso una rassegna sempre più povera sì, ma ricca di orgoglio. Ad aprire le danze del festival è stato, infatti, un naturale gemellaggio con il Museo del Cinema e la Film Commission Torino Piemonte che hanno festeggiato nel concerto al Teatro Regio vent’anni di carriera. In platea ad ascoltare altrettanti brani delle colonne sonore più famose del cinema moderno e di molti film girati sotto la Mole, oltre alla direttrice Emanuela Martini, il neo presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo, il neo direttore, Domenico De Gaetano, il direttore di Fctp Paolo Manera e il presidente Paolo Damilano, le istituzioni torinesi, Raoul Bova e la compagna Rocio, impegnati in città per le riprese della fiction “Giustizia per tutti”, i registi Marco Ponti, Marco Tullio Giordana, Wilma Labate. C’era anche Daniel McVicar. E stasera si continua con l’inaugurazione ufficiale del Tff rappresentata dall’anteprima italiana alle 19,30 al Cinema Massimo (sold out) di “Jojo Rabbit” scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi, con il piccolo Roman Griffin Davis ospite in sala insieme al produttore Carthew Neal.

Il film, interpretato anche da Scarlett Joahnnson, è basato sul libro “Caging Skies” di Christine Leunens ed è una commedia nera e ironica sulla figura di Hitler.

Da lì, si passerà al cocktail ad inviti alla Mole Antonelliana in programma dalle 22. A sfilare sul red carpet del Museo del Cinema, le star italiane. Primo fra tutti, Carlo Verdone, Guest Director della rassegna e, ancora, Cristina Comencini, presidente della giuria. Ci saranno fra gli altri, Marc Collin, Ying-Lung Lim, Albert Serra, Beppe Leonetti, Enzo Monteleone. Torneranno a fare festa anche Raoul Bova e la sua Rocio, accompagnati dal regista Maurizio Zaccaro, il quale presenterà il suo nuovo film nel corso della settimana. E poi ci sarà lei, la regina del Torino Film Festival, il volto scelto da Emanuela Martini per l’ultimo mandato della sua rassegna che ha voluto connotare con tutta la sua passione horror: Barbara Steele, l’attrice ultra ottantenne protagonista di tanti cult del genere più noir della settima arte. E se Tff è anche glamour, non poteva mancare sua maestà Martini a preparare un cocktail speciale per la serata della Mole e altrettanto farà tra una settimana per la festa di chiusura in programma eccezionalmente alle Qc Terme di corso Vittorio. Nessuna madrina o padrino ad aprire le danze ma dall’organizzazione fanno sapere che presto ci saranno sorprese. Vedremo, intanto la parola passa al buio delle sale.