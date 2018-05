Al via la bonifica per i campi: «Cittadella pronta nel 2025»

Ottenuto l’ok della sindaca Chiara Appendino, i ragazzi della Nida – la Nazionale Italiana dell’Amicizia – si sono messi subito al lavoro per dare vita al progetto chiamato “Cittadella dello Sport” che un domani prenderà il nome della piccola Bea. A Falchera, nel complesso polisportivo comunale di via degli Ulivi 11, il degrado l’ha fatto da padrone per anni e anni. Portando vandalismo e occupazioni abusive, denunciate dai residenti della zona. Tra i terreni di gioco, la casa del custode e gli spogliatoi sono spuntate tonnellate di immondizia che poco alla volta verranno smaltite. Oltre ai segni delle intrusioni notturne di ladri e disperati.

Il futuro, però, parla un’altra lingua: campi di calcio, tennis, basket, volley e bocce che saranno realtà tra sette anni. «Per questo motivo – racconta Walter Galliano, capitano della Nida – abbiamo indossato guanti, maschere e tute e ci siamo subito messi al lavoro. C’è tanto da fare e non possiamo perdere tempo». Molti residenti, incuriositi dal vedere così tanti giovani al lavoro, si sono avvicinati per avere spiegazioni. «Abbiamo raccontato loro tutto il nostro percorso – continua Galliano – e con una pizzata li abbiamo convinti della bontà del nostro operato».

La concessione trentennale riporterà lo sport e la riqualificazione a Falchera, tra strada Cuorgnè e via delle Querce, «nel nome della piccola Bea e di sua mamma, mancate troppo presto». Verranno riqualificati quattro campi da calcio a 5 e due da tennis già presenti. Poi si passerà alla costruzione di una piastra polivalente per pallavolo e basket, alla realizzazione di un nuovo impianto da calcio che potrà ospitare anche spettatori, spogliatoi, magazzini e aree attrezzate per avvicinare allo sport bambini e ragazzi disabili, l’apertura di una palestra con locali per terapie riabilitative, la sistemazione di vialetti e aree verdi, l’adattamento funzionale di strutture e spazi da destinare ad attività di ristorazione e alla sede dell’associazione.