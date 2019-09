Al via la gara di solidarietà per aiutare il piccolo Kevin

La corsa per aiutare il piccolo Kevin è appena cominciata. Dopo l’appello lanciato sabato su queste colonne, in molti si sono mobilitati per chiamare la signora Zamira, la mamma del bimbo di quasi due anni. Per saperne di più sulla storia di Kevin – il «guerriero», così come viene chiamato dai suoi genitori – e per tentare di dare un piccolo aiuto. «Siamo molto contenti – racconta la mamma, che vive nel quartiere Lucento – che alcune famiglie ci abbiano contattato. Ora stiamo lavorando per formare un comitato».

Nato con una grave malformazione alle gambe, dopo una gravidanza perfetta, il piccolo si è subito trovato a fare i conti con una “emimelia tibiale”. Un problema che Zamira e papà Fabio hanno subìto provato a risolvere, recandosi negli ospedali di mezza Torino. Ma senza successo. Soltanto grazie a internet la famiglia è venuta in contatto con il dottor Paley, uno specialista nel campo ortopedico. Unico problema, il suo studio si trova in Florida e tra viaggio e cure le spese rischiano di schiacciare questa famiglia. «Per quello abbiamo aperto anche una pagina Facebook, per conoscere altri casi come il nostro e chiedere una mano». Kevin ha una malformazione alla gamba destra, senza tibia, rotula, osso del femore bifido, piede torto e quattro centimetri più corto rispetto l’altra gamba. «In Italia ci è stata proposta l’amputazione ma noi non eravamo d’accordo».

Così la famiglia si è rivolta al dottor Paley, incontrato per la prima volta in Austria. «Il dottor Paley ha visitato nostro figlio – concludono i genitori – e ci ha dato speranze. Ora stiamo cercando di recuperare i fondi per poter partire per l’America». Chi volesse aiutare la famiglia può contattare la pagina Fb o chiamare Zamira al numero di telefono 327.8637778