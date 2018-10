Al via la settimana mondiale dell’allattamento al seno. Iniziative anche al Sant’Anna di Torino

La Sam è promossa dall'Alleanza Mondiale per interventi a favore dell'Allattamento (WABA) e, per l'Italia, dall'affiliato Mami (Movimento Allattamento Materno Italiano)

Prende il via la settimana mondiale dell’allattamento al seno (1-7 ottobre). Per una migliore salute dei bambini, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Unicef raccomandano, ove possibile, l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare nel periodo successivo. Lo scopo è aiutare il passaggio dall’allattamento esclusivo all’allattamento abbinato a cibi consumati insieme al resto della famiglia, nel modo più salutare possibile.

LA CAMPAGNA MONDIALE DELLA SAM

La Campagna Mondiale della Sam (Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno) si ripete ogni anno dal 1992 nella prima settimana di ottobre per porre l’attenzione su vari argomenti legati all’allattamento al seno, affinché sia protetto, promosso e sostenuto nel modo adeguato e corretto. La Sam è promossa dall’Alleanza Mondiale per interventi a favore dell’Allattamento (WABA – World Alliance for Breastfeeding Action) e per l’Italia dall’affiliato Mami (Movimento Allattamento Materno Italiano).

INIZIATIVA ANCHE AL SANT’ANNA DI TORINO

Numerose sono le iniziative sul territorio, in particolare all’ospedale Sant’Anna Città della Salute di Torino in collaborazione con i corsi di laurea in Ostetricia, Infermieristica Pediatrica, Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, passando per diverse associazioni presenti sul territorio, in diverse regioni d’Italia.