Al via le demolizioni notturne. Il cavalcavia ha le ore contate

La fase finale della demolizione del cavalcavia di corso Grosseto potrebbe portare qualche disagio in più ai residenti. Sì perché i lavori del nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres, da lunedì, non si fermano mai. Nemmeno di notte, escluse le domeniche. Una notizia che, come prevedibile, ha scontentato qualche residente. E più in generale diviso i quartieri Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. C’è chi è soddisfatto «così i lavori finiranno prima, anche se c’è da pagare un piccolo dazio ora» e chi è disperato «perché anche di notte li sentiamo lavorare. Evidentemente non bastavano il traffico e lo smog con cui dobbiamo già convivere durante le ore del giorno». Non mancano poi le limitazioni al traffico. Fino all’8 e dal 10 al 14 settembre, a partire dalle 20 e fino alle ore 6 del giorno seguente, saranno chiuse al transito alcune strade. A cominciare da corso Grosseto, in direzione est, nel tratto da corso Potenza a via Vische. Un intervento deciso sfruttando anche quello che è un evidente minor passaggio di auto. La tratta rettilinea posta sulla percorrenza Grosseto est-Grosseto Ovest, intanto, è stata per buona parte frantumata. Sono rimaste al momento ancora in piedi le campate centrali, allo scopo di non interrompere la linea tramviaria. In particolare non potevano essere bloccati i tram che escono dal deposito Gtt di Venaria; nei mesi scorsi si sono quindi posati nuovi binari per attraversare largo Grosseto, spostati più ad ovest. Quando i tram potranno imboccare la nuova variante, anche le tre campate residue che si vedono ora ancora in piedi potranno essere tirate giù. Ma le polemiche non mancano. «Nelle vie adiacenti corso Grosseto il traffico crea non pochi problemi, bisognerebbe rivedere le temporizzazioni dei semafori» spiegano i residenti. Inoltre dal 17 settembre al 3 dicembre le carreggiate di corso Potenza, nel tratto tra corso Grosseto e via Terni, in entrambe le direzioni, verranno ridotte da due a una corsia per senso di marcia. Il restringimento comporterà, anche qui, un sensibile rallentamento del traffico.