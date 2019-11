AL VIA IL TFF. Carlo Verdone e la Steele: ecco il festival dell’orgoglio

La sobrietà fa bene al Torino Film Festival che, seppur senza una madrina d’onore, star internazionali degne di copertine rosa, o troppo clamore, si è inaugurato ieri sera prima al Cinema Massimo, poi alla Mole Antonelliana, nel modo più sabaudo possibile: austero e orgoglioso. Puntando tutto sulla qualità dei suoi titoli.

Il film di apertura “Jojo Rabbit” di Taika Waititi è stato un degno esempio del filone legato al cinema autoriale che dalle passerelle allo schermo sarà il leit motiv di una rassegna certamente non ricca di lustrini e merletti ma che, almeno dal punto vista dei contenuti, è rimasta fedele a se stessa. Pacche sulle spalle quindi, tra il direttore Emanuela Martini, il neo presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, l’altrettanto neo direttore Domenico De Gaetano, unanimi nell’essere orgogliosi «del lavoro svolto e del significato di questo festival».

E «spero che la Martini sia la continuità» ha addirittura azzardato niente di meno che Marco Tullio Giordana tra gli ospiti della serata. Un viaggio nella storia del cinema dalla grande Barbara Steele, la regina dei film horror e volto ufficiale del festival, al piccolo Roman Griffin Davis, 11 anni appena, protagonista del film di apertura, fino – e ovviamente – al guest director e guest in assoluto Carlo Verdone che ha fatto la sua prima apparizione solo alle 22, per il cocktail alla Mole. Cose che capitano a chi viaggia in treno perché, com’è noto, il Carlo nazionale non ama l’areo.

Un “sacco bello” averlo durante questa settimana di cinema con la “c” maiuscola, con il suo stile tutt’altro che leggero ma sempre pronto a rubare una risata, sarà la ciliegina più colorata su questa gustosa torta cinefila. Che, dopo l’antipasto di ieri con la coraggiosa commedia nera su Hitler, continuerà oggi con un pieno di film: circa 190 pellicole, 15 lungometraggi in concorso, decine di opere prime, tanti Paesi lontani tutti da scoprire. Sarà un bagno di folla fra il Massimo, il Reposi, per non parlare del Classico in piazza Vittorio dove si riverserà la stampa.

La stessa che ieri ha paparazzato il red carpet del “cuore” con le istituzioni torinesi compresa la sindaca Chiara Appendino, l’assessore regionale Poggio. E gli attori: Daniel McVicar, l’ex divo di “Beautiful”, Fabio Testi, stupendo anche con i suoi anta suonati, il regista Maurizio Zaccaro. E ancora Vladimir Luxuria nuovo direttore del Lovers Festival al fianco dell’ex Giovanni Minerba accompagnato dal marito. Anna Mazzamauro, entrata in sordina al cinema Massimo per schivare i flash ma godersi un bel film. Tanti altri gli ospiti tra cui produttori, distributori e giornalisti internazionali presenti all’inaugurazione che è culminata nel party a inviti all’interno del Museo del Cinema fra buon cibo e cocktail Martini.