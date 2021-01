Al via i webinar informativi dell’associazione Prevenzione Tumori. Il filo diretto con gli esperti della prevenzione

Dal 1° febbraio partono i webinar sulla prevenzione dei tumori e sulla salute organizzati dall’Associazione Prevenzione Tumori. Saranno in diretta su Zoom e sulla pagina Facebook. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha momentaneamente sospeso le visite di prevenzione che l’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori Odv eroga ai suoi associati, ma non ha mai fermato la sua mission che la contraddistingue da oltre 30 anni: rafforzare la prevenzione e la diagnosi dei tumori ed incentivare lo studio e la ricerca.

Le condizioni attuali hanno spinto l’Associazione ad andare oltre i limiti della pandemia e oltre i confini regionali e dal 1° febbraio farà sentire la sua voce attraverso i webinar informativi sulla prevenzione dei tumori e sulla salute in generale, della serie “Personal Doctor” organizzata da MondoSanità e nella quale l’Associazione Prevenzione Tumori è ospite settimanale, per mantenere vivo il dialogo con i suoi associati e i suoi fan e per portare il messaggio della prevenzione a tutti gli italiani, a partire dai giovani.

Ogni lunedì, dalle 14,30 alle 15, andrà in onda sulla piattaforma Zoom (previa iscrizione) e sulla pagina Facebook dell’Associazione un webinar tematico in cui, a turno, verranno coinvolti i medici del Comitato Scientifico dell’Associazione, esperti nazionali ed internazionali nella ricerca clinica oncologica, per trattare ed approfondire tematiche che spazieranno dalla prevenzione dei tumori alla diagnosi, dalla cura alla ricerca scientifica, fino alle nuove tecnologie al servizio della cura e della salute, e gli ascoltatori potranno intervenire formulando domande e trovare le risposte che cercano.

“Un modo, questo, per continuare a far sentire la voce della nostra Associazione, anche in un momento particolare e complesso come questo, in cui le visite di prevenzione sono momentaneamente sospese e l’interesse per la salute da parte di tutti cittadini è ancora più impellente –spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori Odv -.Cercheremo con l’aiuto dei medici di approfondire tematiche che stanno a cuore ai nostri associati e alla popolazione in generale”.

1° febbraio 2021, sarà il professor Oscar Bertetto, presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione e Direttore della Rete Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta, che illustrerà cosa è accaduto all’Oncologia piemontese in questi mesi di pandemia e quanto sia decisivo il ruolo della prevenzione per combattere i tumori. Il link Zoom per registrarsi e partecipare: Ad aprire il primo webinar, il, sarà il professor, che illustrerà cosa è accaduto all’Oncologia piemontese in questi mesi di pandemia e quanto siaper combattere i tumori. Il link Zoom per registrarsi e partecipare: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XDjr4M_vQ1qLtak5uCx8iQ

“I nostri webinar informativi vogliono essere una sorta di megafono per la promozione della consapevolezza della prevenzione dei tumori – spiega il Professor Bertetto -, intendono cioè aiutare le persone a ricreare la fiducia a rivolgersi alle strutture sanitarie che il Covid ha messo in crisi o ha fatto perdere del tutto; vogliono aiutarle a districarsi meglio nelle maglie del nostro sistema salute; a mettere in luce le eccellenze della sanità e le migliori opportunità di cura e, infine, vogliono aiutare noi medici ad enfatizzare il ruolo della prevenzione primaria e secondaria, a potenziare tali attività e a portarle all’attenzione del vasto pubblico, a partire dai giovani”.